Манчестер Сити - Норвич
Футбол. Следите за матчем Манчестер Сити – Норвич на Eurosport.ru! 21 августа 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Даниэль Фарке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Норвич и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Норвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
«Манчестер Сити» неожиданно уступил «Тоттенхэму» в первом же матче АПЛ-2021/22. «Норвич» ожидаемо влетел «Ливерпулю». Узнайте, сможет ли Пеп Гвардиола без Харри Кейна завалить гиганта из Чемпионшипа, в текстовой трансляции на Eurosport.ru!