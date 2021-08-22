Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Футбол. Следите за матчем Саутгемптон – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 22 августа 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ральф Хазенхюттль или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саутгемптон и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Саутгемптон и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Всем привет! Для вас работает Полина Шерстобитова, я рада приветствовать вас на текстовом лайве матча «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед». Второй тур английской Премьер-лиги обещает быть жарким, а мы с нетерпением ждем, чем же удивит обновленный «МЮ». Присоединяйся и наблюдай за встречей вместе с Eurosport.ru!