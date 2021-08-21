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Перед матчем
Ливерпуль - Бёрнли
Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Бёрнли на Eurosport.ru! 21 августа 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ливерпуль» стартовал в АПЛ с разгрома «Норвича» и в первом домашнем матче сезона примет еще одного аутсайдера – «Бёрнли». В прошлом розыгрыше «бордовые» зависли в одном месте от зоны вылета и в новом сезоне снова претендуют на место в Чемпионшипе. Следите за первой игрой сезона на «Энфилде» в текстовом лайве на Eurosport.ru!