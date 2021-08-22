Поделиться
Перед матчем
Арсенал - Челси
Футбол. Следите за матчем Арсенал – Челси на Eurosport.ru! 22 августа 2021 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Арсенал и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Челси» – один из главных фаворитов АПЛ, «Арсенал» стабильно превращается в претендента на вылет. «Синие» в первом туре разгромили «Кристал Пэлас», а «канониры» влетели только что поднявшемуся в элиту «Брентфорду». Следите за тем, как «Челси» выбрасывает «Арсенал» в зону вылета, в текстовом лайве на Eurosport.ru!