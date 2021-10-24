Манчестер Юнайтед
    -
    18:30
    24.10.21
    Олд Траффорд
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

      Футбол. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Ливерпуль на Eurosport.ru! 24 октября 2021 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Коростелев
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      «МЮ» и «Ливерпуль» победили с одинаковым счетом 3:2 в Лиге чемпионов и в отличном настроении подходят к очному матчу. Смогут ли манкунианцы добиться первой за три года победы над мерсисайдцами в АПЛ? Узнаем 24 октября!