Кристал Пэлас
    -
    17:00
    23.10.21
    Селхёрст Парк
    Ньюкасл
      Чемпионат Англии • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Кристал Пэлас - Ньюкасл

      Футбол. Следите за матчем Кристал Пэлас – Ньюкасл на Eurosport.ru! 23 октября 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Патрик Виейра или Graeme Jones? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кристал Пэлас и Ньюкасл и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Кристал Пэлас и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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