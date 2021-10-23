Поделиться
Перед матчем
Челси - Норвич
Футбол. Следите за матчем Челси – Норвич на Eurosport.ru! 23 октября 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Даниэль Фарке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Норвич и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Челси и Норвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Всем привет! В девятом туре английской Премьер-лиги сразятся «Челси» и «Норвич». Даниэль Фарке приедет в гости на «Стэмфорд Бридж» и попробует огорчить «синих». Что придумает Томас Тухель против соотечественника? Следи вместе с Eurosport.ru!