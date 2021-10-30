Тоттенхэм
    -
    19:30
    30.10.21
    Тоттенхэм Хотспур (стадион)
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 10
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

      Футбол. Следите за матчем Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 30 октября 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нуну Санту или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Манчестер Юнайтед» после мощного старта в Пермьер-лиге наконец опомнился и спустился на седьмое место. «Красные дьяволы» не выигрывали в четырех последних турах, три из которых проиграли. Смотри, как «Тоттенхэм» вышвыривает Уле-Гуннара Сульшера из команды в этой текстовой трансляции!