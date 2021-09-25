Брентфорд
    -
    19:30
    25.09.21
    «Брентфорд Коммьюнити»
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 6
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      Перед матчем

      Брентфорд - Ливерпуль

      Футбол. Следите за матчем Брентфорд – Ливерпуль на Eurosport.ru! 25 сентября 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Франк или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брентфорд и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Брентфорд и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      – Че, фанаты «Ливерпуля» здесь?

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      – Все на месте, спортсмены!

      Тогда начнем текстовую трансляцию на Eurosport.ru! А проведет ее Антон Виниченко. Нормуль?