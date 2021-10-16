Брентфорд
    -
    19:30
    16.10.21
    «Брентфорд Коммьюнити»
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 8
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Брентфорд - Челси

      Футбол. Следите за матчем Брентфорд – Челси на Eurosport.ru! 16 октября 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Франк или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брентфорд и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Брентфорд и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Никулин
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      «Брентфорд» готовится потрепать нервы очередному топу АПЛ. На очереди – лондонский «Челси». Следим за матчем на Eurosport.ru!