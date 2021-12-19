Вулверхэмптон Уондерерс
    -
    17:00
    19.12.21
    Молинью
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 18
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Вулверхэмптон Уондерерс - Челси

      Футбол. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Челси на Eurosport.ru! 19 декабря 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бруну Лаже или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вулверхэмптон Уондерерс и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Вулверхэмптон Уондерерс и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Полина Шерстобитова
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      Привет всем! Продолжается 18-й тур английской Премьер-лиги, и на поле за победу сразятся «Вулверхэмптон» и «Челси». Меня зовут Полина Шерстобитова, будем следить за встречей вместе. Поэтому бросай все – смотри футбол с Eurosport.ru!