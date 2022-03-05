Лестер Сити
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    15:30
    05.03.22
    Кинг Пауэр Стэдиум
    Лидс Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      • Страйк
        9'
      Перед матчем

      Лестер Сити - Лидс Юнайтед

      Футбол. Следите за матчем Лестер Сити – Лидс Юнайтед на Eurosport.ru! 5 марта 2022 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Джесси Марш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Лидс Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Лестер Сити и Лидс Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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