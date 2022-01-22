Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Футбол. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Вест Хэм Юнайтед на Eurosport.ru! 22 января 2022 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ральф Рангник или Дэвид Мойес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Вест Хэм Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Вест Хэм Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Всем привет! Это 23-й тур английской Премьер-Лиги: «Манчестер Юнайтед» принимает «Вест Хэм». Меня зовут Полина Шерстобитова, и здесь мы вместе будем следить за матчем. Криштиану и компания давненько не показывают топовый футбол, поэтому «МЮ» точно постарается заполучить три очка. А «Вест Хэм» запросто может потрепать и без того многострадальных «дьяволов» на «Олд Траффорд». Бросай все и смотри футбол вместе с текстовым лайвом от Eurosport.ru!