Челси
    -
    19:30
    23.01.22
    Стэмфорд Бридж
    Тоттенхэм
      Чемпионат Англии • Тур 23
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      Перед матчем

      Челси - Тоттенхэм

      Футбол. Следите за матчем Челси – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 23 января 2022 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Челси и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Челси» и «Тоттенхэм» встречаются уже третий раз за январь, и пока «шпоры» ни разу не отобрали очки у действующего победителя Лиги чемпионов. Команда Антонио Конте уступила «синим» место в финале Кубка Лиги, но, может, соберется в АПЛ? Следи за лондонским дерби в этом текстовом лайве!