Ливерпуль
    -
    17:00
    16.01.22
    Энфилд
    Брентфорд
      Чемпионат Англии • Тур 22
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ливерпуль - Брентфорд

      Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Брентфорд на Eurosport.ru! 16 января 2022 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Томас Франк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Брентфорд и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Брентфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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