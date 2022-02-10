Ливерпуль
    -
    22:45
    10.02.22
    Энфилд
    Лестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ливерпуль - Лестер Сити

      Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Лестер Сити на Eurosport.ru! 10 февраля 2022 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Денис Ельфин
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      Африка возвращается в АПЛ! Пока Мане летит в Англию, Клопп надеется на Салаха. Выйдет ли Мо на поле в четверг? Узнаем совсем скоро. Подрубаем 10 февраля лайв на Eurosport.ru и следим за матчем «Ливерпуль» – «Лестер Сити» в 22:45.