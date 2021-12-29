Челси - Брайтон-энд-Хоув Альбион
Футбол. Следите за матчем Челси – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! 29 декабря 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Грэм Поттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Брайтон-энд-Хоув Альбион и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Челси и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Всем привет! Меня зовут Полина Шерстобитова, и здесь мы с вами последим за противостоянием «Челси» и «Брайтона». Английскую Премьер-лигу лихорадит от коронавируса, но у нас все равно есть шанс насладиться футболом. Скорее бросай все дела и спасайся от предновогодней суеты только вместе с Eurosport.ru!