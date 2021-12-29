Брентфорд - Манчестер Сити
Футбол. Следите за матчем Брентфорд – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 29 декабря 2021 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Франк или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брентфорд и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Брентфорд и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
«Брентфорд» в этом сезоне уже отобрал очки у нескольких топ-клубов. Андердог помучил «Арсенал», «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Теперь на очереди стоит «Манчестер Сити», который выдает еще один мощный сезон. Подключайся к этому текстовому лайву!