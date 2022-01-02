Челси
    -
    19:30
    02.01.22
    Стэмфорд Бридж
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 21
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Челси - Ливерпуль

      Футбол. Следите за матчем Челси – Ливерпуль на Eurosport.ru! 2 января 2022 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Pepijn Lijnders? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Челси и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Никулин
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      «Челси» провалил конец года, но имеет все шансы исправиться в новом: всего лишь необходимо обыграть «Ливерпуль». Следим за матчем на Eurosport.ru!