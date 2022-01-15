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Перед матчем
Манчестер Сити - Челси
Футбол. Следите за матчем Манчестер Сити – Челси на Eurosport.ru! 15 января 2022 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ман Сити» хладнокровно убивает интригу в АПЛ. «Челси» еще недавно лидировал в лиге, а сейчас отстал от «горожан» на 10 очков. Очная встреча – один из последних шансов «синих» зацепиться за борьбу. Следи за матчем тура в этом текстовом лайве!