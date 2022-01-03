Манчестер Юнайтед
    -
    20:30
    03.01.22
    Олд Траффорд
    Вулверхэмптон Уондерерс
      Чемпионат Англии • Тур 21
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      Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон Уондерерс

      Футбол. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! 3 января 2022 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ральф Рангник или Бруну Лаже? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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