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Перед матчем
Бёрнли - Челси
Футбол. Следите за матчем Бёрнли – Челси на Eurosport.ru! 5 марта 2022 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Бёрнли и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Чемпионат Англии на связи. Меня зовут Полина Шерстобитова, и вместе мы последим за матчем 28-го тура «Бёрнли» – «Челси». Откладывай все дела на потом, Eurosport.ru расскажет обо всех самых интересных событиях противостояния.