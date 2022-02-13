Бёрнли
    -
    17:00
    13.02.22
    Тёрф Мур
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 25
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Бёрнли - Ливерпуль

      Футбол. Следите за матчем Бёрнли – Ливерпуль на Eurosport.ru! 13 февраля 2022 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Бёрнли и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Нарижный
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      «Ливерпуль» не проигрывает с прошлого года, «Бёрнли» не победил ни разу за 2022-й. Казалось бы победитель очевиден, но не все так просто: команда Шона Дайчаа способна зарубиться с грандами, что доказала в матчах с «МЮ», «Арсеналом» и «Челси».