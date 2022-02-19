Вест Хэм Юнайтед
    -
    15:30
    19.02.22
    Лондонский стадион
    Ньюкасл
      Чемпионат Англии • Тур 26
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Вест Хэм - Ньюкасл

      Футбол. Следите за матчем Вест Хэм Юнайтед – Ньюкасл на Eurosport.ru! 19 февраля 2022 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Мойес или Эдди Хaу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм Юнайтед и Ньюкасл и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Вест Хэм Юнайтед и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет