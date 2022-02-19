Ливерпуль
    -
    18:00
    19.02.22
    Энфилд
    Норвич
      Чемпионат Англии • Тур 26
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ливерпуль - Норвич

      Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Норвич на Eurosport.ru! 19 февраля 2022 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Норвич и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Норвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Полина Шерстобитова
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      Всем привет! На связи снова английская Премьер-лига. Меня зовут Полина Шерстобитова, и вместе мы последим за противостоянием «Ливерпуля» и «Норвича». Бросай все дела – здесь будет интересно. А Eurosport.ru расскажет обо всех интересных моментах матча.