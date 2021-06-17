Рафаэль Бенитес вернется в английскую Премьер-лигу после двухлетнего перерыва.

Источники Sky Sports сообщают , что 61-летний испанец – фаворит на должность главного тренера «Эвертона». Он уже провел успешные переговоры с руководством клуба и стал основным кандидатом на этот пост.

Также в «Эвертоне» контактировали с бывшим коучем «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. Ранее главным претендентом считал Дэвид Мойес, который возглавлял «ирисок» с 2002 по 2013 гг. Но британец подписал новый контракт с «Вест Хэмом» и выбыл из гонки кандидатов на должность. Информацию о скором назначении Рафы также подтвердил инсайдер радиостанции talkSPORT Джим Уайт.

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Бенитес на протяжении шести сезонов – с 2004 по 2010 гг. – возглавлял основного конкурента «Эвертона» «Ливерпуль». Он выиграл с «красными» Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА. Помимо мерсисайдского клуба Рафаэль в Британии возглавлял «Челси» и «Кристал Пэлас», с «синими» он взял Лигу Европы-2012/13, а с «сороками» вышел из Чемпионшипа в АПЛ. Испанец покинул Англию в конце сезона-2018/19.

В последние годы Бенитес работал в Китае с клубом «Далянь Ифан», но ушел в отставку в январе 2021-го.

Предыдущий главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти расторг соглашение с «ирисками» из-за возвращения в мадридский «Реал».

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