Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл ответил на вопрос о существовании инопланетного разума.

«Да, конечно, свидетельства их существования повсюду. Людям просто нужно изучить этот вопрос. Я погружался в проблему несколько лет.

Конечно, есть полно фейковых заявлений. Но правительство Соединенных Штатов недавно опубликовало фото и видеозаписи неопознанных летающих объектов. Все есть в интернете, на нетфликсе доступны кое-какие программы. Мне это нравится.

Евро-2020 Бэйл завершит карьеру после Евро. «Реал» не против (Marca) 05/06/2021 В 10:37

Харри Кейн не верит в пришельцев, потому что не погружался в ресерч. Столько свидетельств о появлении НЛО не могут быть ошибочными или ложными. Я уже почти убедил Джо Родона, но он еще не определился», – засмеялся Бэйл в интервью Sky Sports Football

31-летний Гарет Бэйл провел 20 матчей в чемпионате Англии-2020/21 за «Тоттенхэм», забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

На чемпионате Европы-2020 Бэйл сыграл в двух встречах, сделал два ассиста с Турцией и не реализовал пенальти в ворота турок.

Чемпионат Испании Анчелотти: «Не представляю «Реал» без Рамоса» 02/06/2021 В 20:40