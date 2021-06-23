Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио. Мерсисайдцы хотят пройти предсезонную подготовку в полном составе, поэтому не отпустят египтянина.

Помимо Салаха, «Ливерпуль» не позволит уехать новичку Ибраиме Конате. Футбольные федерации Египта и Франции официально обращались к мерсисайдцам с просьбой позволить игрокам отправиться в сборные, но получили отказ, сообщает This Is Anfield

Клубы имеют право запрещать отъезд футболистам на Олимпийские игры, так как турнир не признан ФИФА.

Салах провел в прошлом сезоне 51 матч, забил 31 мяч и сделал 6 ассистов.

Чемпионат Англии Салах и Соучек претендуют на звание лучшего игрока АПЛ. Кто еще? 01/06/2021 В 12:03

Трансферы «Ливерпуль» купил у «Лейпцига» Конате 28/05/2021 В 12:47