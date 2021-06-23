Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио. Мерсисайдцы хотят пройти предсезонную подготовку в полном составе, поэтому не отпустят египтянина.
Помимо Салаха, «Ливерпуль» не позволит уехать новичку Ибраиме Конате. Футбольные федерации Египта и Франции официально обращались к мерсисайдцам с просьбой позволить игрокам отправиться в сборные, но получили отказ, сообщает This Is Anfield.
- Клубы имеют право запрещать отъезд футболистам на Олимпийские игры, так как турнир не признан ФИФА.
- Салах провел в прошлом сезоне 51 матч, забил 31 мяч и сделал 6 ассистов.
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