После увольнения Жозе Моуринью прошло уже больше двух месяцев, а «Тоттенхэм» все еще не нашел замену Особенному. Сезон заканчивал Райан Мэйсон, но лондонцы явно не доверят 30-летнему коучу полноценную кампанию.

Однако и явных кандидатов на вакантный пост по-прежнему нет. Сначала назывались имена Маурисио Почеттино и Нуну Эшпириту Санту – слухи быстро погасли. По информации авторитетного Фабрицио Романо, президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви провел переговоры с пятью кандидатами.

Маурисио Почеттино Фото: Getty Images

Чемпионат Италии В «Фиорентине» подтвердили отставку Гаттузо 17/06/2021 В 08:25

Первый возник сразу после скандала в «Интере»: новоиспеченный чемпион Италии разругался с Антонио Конте и заменил его Симоне Индзаги. «Шпоры» моментально загорелись идеей вернуть итальянца в АПЛ, но переговоры провалились.

Второй кандидат тоже возник после увольнения из итальянского клуба: Дженнаро Гаттузо проработал в «Фиорентине» три недели и привлек Леви. Но и этот вариант сорвался из-за недовольства фанатов и ассоциации ЛГБТ: они припомнили Рино его слова против однополых браков и женщин в футболе. Для «шпор» это важно: у клуба большая часть сторонников ЛГБТ, в честь этой фанбазы лондонцы окрашивали стадион в цвет радужного флага. Леви решил не портить отношения с сообществом и свернул вариант с Гаттузо.

В шорт-листе «Тоттенхэма» есть еще три кандидата: Эрик тен Хаг из «Аякса», экс-коуч «Барселоны» Эрнесто Вальверде и Ральф Рангник, которого по традиции отправляют во все топ-клубы после расставания с тренером.

Ральф Рангник Фото: Getty Images

«Они контактируют со многими коучами и держат переговоры в секрете. За неделю они пообщались с пятью кандидатами. Уверен, что в пятницу они общались с Вальверде. Еще у них были контакты с Рангником и Тен Хагом. Но с Эриком вряд ли получится: мне сказали, что «Аякс» с ним не расстанется. Думаю, «Тоттенхэм» определится в ближайшую неделю», – отметил Романо.

«Шпоры» завершили сезон на седьмом месте.

В финале Кубка английской Лиги лондонцы уступили «Манчестер Сити».

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