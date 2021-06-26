Английская Премьер-лига пожертвует более 2000 автоматических внешних дефибрилляторов. Их установят на спортивных объектах клубов Англии. Такое решение принято после остановки сердца у Кристиана Эриксена.
АПЛ, работая в партнерстве с Football Foundation и FA, хочет сделать устройства доступными по всей Великобритании. Отмечается, что позже клубы, представляющие массовый спорт и владеющие своими объектами, смогут подать заявку на получение дефибриллятора.
«В совокупности более 2000 предприятий получат выгоду от этих инвестиций, при этом первая тысяча будет доставлена к началу сезона-2021/22, а вторая партия ожидается в сентябре», – приводит Sky Sports заявление футбольной ассоциации.
Евро-2020
Эриксен получил имплант и вряд ли вернется. Объясняет кардиолог
- В субботу, 12 июня, Кристиан потерял сознание на 43-й минуте матча группового этапа против Финляндии. Его привели в чувство примерно через 10 минут и доставили в госпиталь Rigshospitalet в Копенгагене.
- 29-летнего Эриксена выписали из больницы спустя шесть дней, 18 июня. Футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.
Евро-2020
«Интер» нашел замену Эриксену в «МЮ»
Евро-2020
Врач извинился за раскрытие подробностей реанимации Эриксена