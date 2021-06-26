Английская Премьер-лига пожертвует более 2000 автоматических внешних дефибрилляторов. Их установят на спортивных объектах клубов Англии. Такое решение принято после остановки сердца у Кристиана Эриксена.

АПЛ, работая в партнерстве с Football Foundation и FA, хочет сделать устройства доступными по всей Великобритании. Отмечается, что позже клубы, представляющие массовый спорт и владеющие своими объектами, смогут подать заявку на получение дефибриллятора.

«В совокупности более 2000 предприятий получат выгоду от этих инвестиций, при этом первая тысяча будет доставлена к началу сезона-2021/22, а вторая партия ожидается в сентябре», – приводит Sky Sports заявление футбольной ассоциации.

Евро-2020 Эриксен получил имплант и вряд ли вернется. Объясняет кардиолог 23/06/2021 В 07:29

В субботу, 12 июня, Кристиан потерял сознание на 43-й минуте матча группового этапа против Финляндии. Его привели в чувство примерно через 10 минут и доставили в госпиталь Rigshospitalet в Копенгагене.

29-летнего Эриксена выписали из больницы спустя шесть дней, 18 июня. Футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

Евро-2020 «Интер» нашел замену Эриксену в «МЮ» 20/06/2021 В 13:05