Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард может возглавить лондонский «Тоттенхэм».
Пока главный претендент на должность во главе «шпор» – португалец Нуну Эшпириту Санту, покинувший «Вулверхэмптон» по окончании сезона-2020/21. Его работа привлекла нового спортивного директора «ТТХ» Фабио Паратичи. Также у итальянского менеджера хорошие отношения с агентом Нуну Жорже Мендешем.
Но источники Evening Standard уточнили, что в руководстве столичной фирмы еще не приняли окончательное решение. В список попал и Джеррард, который в прошлом сезоне привел «Глазго Рейнджерс» к титулу чемпионов Шотландии после 10-летнего перерыва. Также в вишлисте «шпор» находится коуч «Брайтона» Грэм Поттер.
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Собеседники издания заявили, что кандидатура Нуну не нравится президенту Дэниэлу Леви. Босс «Тоттенхэма» хотел бы видеть зрелищный футбол и считает, что Эшпириту Санту поставит игру на контратаках в стиле Жозе Моуринью.
А журналист телеканала SportItalia Руди Галетти заявил, что шансы Джеррарда на работу в лондонском клубе растут. «Пока переговоры с Нуну затормозились, тренер «Рейнджерс» может стать неожиданным ударом от Паратичи», – затвитил Галетти.
- «Тоттенхэм» остался без главного тренера после увольнения Жозе Моуринью в апреле 2021 года. В чемпионате Англии-2020/21 столичный клуб занял седьмое место и вышел в финал Кубка английской лиги.
- Под руководством Стивена Джеррарда «Глазго Рейнджерс» не опускался ниже второй строчки в ШПЛ и в этом сезоне опередил принципиальных соперников из «Селтика» на 25 очков.
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