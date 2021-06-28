Возле дома испанского тренера Рафаэля Бенитеса в графстфе Мерсисайд (Англия) появился баннер с угрозами. Вероятно, это связано с его возможным назначением в «Эвертон».

«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай», – гласит зловещее послание. По информации Goal.com, авторами послания стали фанаты «Эвертона», которые не хотят видеть Бенитеса во главе своего клуба.

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Нелюбовь болельщиков «Эвертона» к Бенитесу связана с его работой в «Ливерпуле» в 2004-2010 годах – команды из одного города традиционно враждуют.

Бенитес остается без работы с 23 января 2021 года – он ушел в отставку из китайского клуба «Далянь Ифан».

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