Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес возглавил «Эвертон». Контракт с 61-летним специалистом подписан на три сезона.
«Рад присоединиться к «Эвертону». На протяжении всего переговорного процесса меня невероятно впечатлили амбиции руководства клуба и их желание, чтобы эта историческая команда достигла успеха.
Считаю, что клуб способен достичь высоких результатов, и полон решимости, чтобы помочь в реализации этих амбиций», – заявил Бенитес в интервью пресс-службе «ирисок».
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Рафаэль присоединится к основному составу 5 июля на предсезонных сборах. В штаб испанца также войдут легенда «ирисок» Данкан Фергюсон и тренер вратарей Алан Келли.
- С «Ливерпулем» Рафаэль Бенитес выиграл Лигу чемпионов-2004/05, брал Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА. На «Энфилде» коуч проработал шесть сезонов.
- «Эвертон» остался без главного тренера после ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал». В чемпионате Англии-2020/21 мерсисайдцы заняли 10-е место и пропустили вперед не только топ-6, но и «Лестер», «Вест Хэм» и «Лидс».
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