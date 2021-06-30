Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес возглавил «Эвертон». Контракт с 61-летним специалистом подписан на три сезона.

«Рад присоединиться к «Эвертону». На протяжении всего переговорного процесса меня невероятно впечатлили амбиции руководства клуба и их желание, чтобы эта историческая команда достигла успеха.

Считаю, что клуб способен достичь высоких результатов, и полон решимости, чтобы помочь в реализации этих амбиций», – заявил Бенитес в интервью пресс-службе «ирисок».

Чемпионат Англии Бенитес возглавит «Эвертон». Он 6 лет работал в «Ливерпуле» 17/06/2021 В 04:31

Рафаэль присоединится к основному составу 5 июля на предсезонных сборах. В штаб испанца также войдут легенда «ирисок» Данкан Фергюсон и тренер вратарей Алан Келли.

С «Ливерпулем» Рафаэль Бенитес выиграл Лигу чемпионов-2004/05, брал Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА. На «Энфилде» коуч проработал шесть сезонов.

«Эвертон» остался без главного тренера после ухода Карло Анчелотти в мадридский «Реал». В чемпионате Англии-2020/21 мерсисайдцы заняли 10-е место и пропустили вперед не только топ-6, но и «Лестер», «Вест Хэм» и «Лидс».

Чемпионат России Жардим и Бенитес – в шорт-листе «Спартака», Де Дзерби отказал (Скира) 25/12/2020 В 19:26