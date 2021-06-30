«Тоттенхэм» объявил о назначении бывшего главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. 47-летний португалец подписал соглашение до конца сезона-2022/23.

«Нам нужен тренер, который разделял бы ценности, важные для нашего клуба. Посмотрите на работу Нуну в «Вулвз», и вы увидите его способность взять группу футболистов и применить адаптивный стиль, приносящий успех и раскрывающий лучшие качества игроков», – заявил спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи.

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«Я уже говорил, что нам нужно возвращаться к прежнему ДНК – атакующему, зрелищному футболу. Фабио и я верим в то, что Нуну – человек, который возьмет наш талантливый состав, подключит молодежь и выдаст нечто особенное», – добавил босс «Тоттенхэма» Дэниэл Леви.

«Когда у вас состав с такими качествами и талантами, вы хотите, чтобы болельщики гордились и наслаждались игрой. Невероятно приятно и гордо быть здесь. Это большая радость, я рад и с нетерпением жду, когда приступлю к работе. Не хотим терять ни дня, так что предсезонные сборы начнутся уже через пару дней», – сообщил Эшпириту Санту.

Нуну – второй подряд португальский тренер «Тоттенхэма» после увольнения Жозе Моуринью в апреле 2021 года.

Последние четыре сезона Эшпириту Санту возглавлял «Вулверхэмптон». Он вывел «волков» из Чемпионшипа в Премьер-лигу, дважды занимал седьмое место в АПЛ, а в чемпионате-2020/21 опустился на 13-ю позицию.

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