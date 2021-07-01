Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе вингера Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается в финансовом отчете о сделке, опубликованном на официальном сайте «Боруссии», сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Для успешного завершения перехода 21-летнему британцу осталось лишь пройти медосмотр в «МЮ» и подписать контракт.
- Джейдон Санчо два года провел в академии «Манчестер Сити» и в 17 лет присоединился к дортмундской «Боруссии».
- За четыре сезона в Бундеслиге Санчо сыграл 104 матча за «Дортмунд» и забил 38 мячей.
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