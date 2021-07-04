Немецкий ресурс Transfermarkt выбрал самые дорогие футбольные лиги. На сайте представили рейтинг мировых лиг с самой высокой совокупной стоимостью футболистов.
Премьер-лига Англии стала первой в списке, она стоит 8,56 миллиарда евро. Итальянская Серия А заняла второе место, ее стоимость – 4,96 млрд евро. Испанская Примера – третья, ее оценили в 4,89 миллиарда. В первую десятку попал и чемпионат России. Цена РПЛ на Transfermarkt составила 979 миллионов евро.
Топ-10 выглядит следующим образом:
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Санчо перешел из «Боруссии» в «МЮ»
- 1. Англия, Премьер-лига – 8,56 млрд евро;
- 2. Италия, Серия А – 4,96 млрд евро;
- 3. Испания, Ла Лига – 4,89 млрд евро;
- 4. Германия, Бундеслига – 4,33 млрд евро;
- 5. Франция, Лига 1 – 3,45 млрд евро;
- 6. Португалия, Примейра – 1,21 млрд евро;
- 7. Англия, Чемпионшип – 1,12 млрд евро;
- 8. Бразилия, Серия А – 1,04 млрд евро;
- 9. Нидерланды, Эредивизи – 1,01 млрд евро;
- 10. Россия, Премьер-лига – 979 млн евро.
Самый дорогой футболист мира – Килиан Мбаппе из «ПСЖ». Его стоимость – 160 миллионов евро. В топ-3 также попали Эрлинг Холанн из «Дортмунда» (130 млн евро) и Харри Кейн из «Тоттенхэма» (120 млн евро).
Прайсом в 100 миллионов евро на Transfermarkt оценили новичка «МЮ» Джейдона Санчо, Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Ромелу Лукаку («Интер»), Кевина де Брёйне («Манчестер Сити») и Неймара («Пари Сен-Жермен»).
- Чемпионат Англии-2021/22 стартует в пятницу, 13 августа, матчем «Брентфорд» – «Арсенал».
- В Серии А играет самый популярный футболист мира Криштиану Роналду, в испанской Примере – шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.
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