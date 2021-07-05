Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Палисик показал в инстаграме видео с отдыха.

22-летний вингер сидел на краю плавательного судна и набивал футбольный мяч. Под ним на привязи находилась гигантская рыба. После нескольких чеканок Палисик потерял контроль над дриблингом, схватил мяч в руки и рухнул в океан. Рыбина встрепенулась и уплыла в другую сторону, упавшего футболиста подхватили под руки дружочки. «Жизнь пронеслась перед глазами. Что за день на воде!» – написал Кристиан в инстаграме.

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Видео американца выложил твиттер Bleacher Report. И пользователи не поняли, чего хорошего игрок «Челси» нашел в такой забаве. «Это не мило и не смешно. Вы держите представителя вымирающего вида и скачете на нем, когда он пытается отплыть в воде. Теперь понятно, чего вы стоите на самом деле», – написал юзер Sandrea the Sturgeon (1700 лайков за 21 час).

«Это исчезающий вид, над которым вы измываетесь. Может быть, хорошо для кликов, но жестокое обращение с животными выглядит не очень. Желательно теперь принести извинения и перечислить деньги благотворительным организациям по сохранению морской среды», – добавил Гарет Дин (1100 лайков).

«Это гигантский групер, находящийся под угрозой исчезновения. Ваше поведение нарушает действующий мораторий США и штата на вылов этого вида», – уточнила Сара Фриас-Торрес, которая представилась биологом океана (1400 лайков).

Тихоокеанский гигантский групер Фото: Getty Images

Атлантический гигантский групер (тигровый малоглазый групер или гуаса) – рыба из семейства каменных окуней. Она достигает в длину до 2,5 метра и весит до 455 килограммов. Групер обитает в тропических водах и часто встречается у восточного побережья Америки.

Их природоохранный статус – уязвимый, так как часто гуасы нерестятся большими скоплениями и ежегодно возвращаются в одни и те же места, что ставит их под риск массового вылова. С 1990 года в США (и с 1993-го – в странах Карибского бассейна) их вылов запрещен из-за стремительного сокращения популяции.

В чемпионате Англии-2020/21 Кристиан Палисик забил четыре мяча и отдал два голевых паса в 27 матчах.

В составе «Челси» американец выиграл Лигу чемпионов прошлого сезона.

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