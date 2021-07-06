Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о трансферных планах на межсезонье. Оказалось, клуб не может позволить себе топового нападающего – у «горожан» попросту не хватает на него денег. Главной целью «Сити» все это время был Харри Кейн из «Тоттенхема», однако «шпоры» запросили за него 160 млн евро. Пеп пожаловался, что с такими ценами на рынке «Сити» вообще никого не купит.

«При нынешних ценах мы не сможем никого купить. Это невозможно, мы не можем себе это позволить. Проблемы с финансами есть у всех клубов, мы – не исключение. У нас есть Габриэл Жезус и Ферран Торрес, которые уже хорошо зарекомендовали себя на позиции нападающего. Есть молодые ребята из академии. Пока не могу сказать, купим ли мы форварда. На данный момент выше вероятность того, что следующий сезон мы начнем без нового нападающего», – приводит слова Гвардиолы Goal

Экс-нападающий «Сити» Серхио Агуэро покинул клуб на правах свободного агента и ушел в «Барселону».

«Горожане» интересовались Эрлингом Холанном из дортмундской «Боруссии», но за него тоже просят целое состояние.

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