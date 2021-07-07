«Ливерпуль» объявил о подписании профессионального соглашения с 17-летним нападающим Оукли Каннонье. Он присоединился к академии «красных» пять лет назад и перешел из «Лидс Юнайтед».

Каннонье стал важной частью команды, которая в сезоне-2018/19 выиграла Лигу чемпионов. В ответном полуфинальном матче против «Барселоны» Оукли работал в качестве болбоя. При счете 3:0 в пользу мерсисайдцев мальчик оперативно подал мяч Тренту Александер-Арнольду на угловом, и ТАА выдал результативный пас на Дивока Ориги. Об этом сообщили в Daily Mail

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«Каннонье провел потрясающий дебютный прошлый сезон в команде U-18 и забил в четырех матчах чемпионата. Среди главных моментов – гол в победном матче с «Лидсом» в ноябре. Каннонье, техничный форвард с классным мелким дриблингом и уверенным завершением, представлял сборную Англии на нескольких юношеских уровнях», – говорится в заявлении пресс-службы «Ливерпуля».

Перед ответным матчем против «Барсы» на «Энфилде» в британских медиа писали, что болбоев специально инструктировали о быстром вводе мяча в игру после ухода в аут или на угловой.

«Ливерпуль» отыграл отставание в три гола и победил «сине-гранатовых» во второй встрече со счетом 4:0.

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