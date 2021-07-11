Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм едва не стал футболистом «Лестера» в 2011 году.

Экс-главный тренер «трех львов» Свен-Йоран Эрикссон 10 лет назад возглавлял «лис» и знал, что у Бекхэма заканчивается соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Мы с Дэвидом встретились на одном футбольном вечере в Лондоне. Я знал, что у него скоро подходит к концу контракт в Штатах, и предложил перейти в «Лестер». Сначала все выглядело так, что Бекс согласится.

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Но на следующий день в мой офис влетела Виктория. Она посмотрела на меня и резко спросила: «Свен, вы с ума сошли? Вы представляете меня в Лестере?

Потом Дэвид извинился и объяснил, что во времена игры в Испании даже Мадрид казался Виктории недостаточно элегантным», – заявил Эрикссон в эфире программы Sommar i P1 на шведской радиостанции Sveriges Radio AB (цитата по O Jogo ).

Свен-Йоран Эрикссон работал в «Лестере» в сезоне-2010/11, когда «лисы» находились в зоне вылета из Чемпионшипа, и поднял их на 10-е место.

Дэвид Бекхэм провел сезон-2010/11 в MLS, выступал за «Гэлакси» и даже не уезжал в аренду в «Милан». Англичанин покинул Лос-Анджелес только в конце 2012 года и отправился на заключительные полгода карьеры в «Пари Сен-Жермен».

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