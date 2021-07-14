Евро-2020 отгремел, скоро начнется новый клубный сезон. Матчи в АПЛ стартуют 13 августа и команда аналитиков Stats Perform уже определила победителя. По версии алгоритма Stats Perform Euros Prediction – разработчики называют его Суперкомпьютер – АПЛ-2021/22 выиграет «Манчестер Сити».
Подопечные Пепа Гвардиолы выиграют Премьер-лигу в четвертый раз за пять лет, а «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» войдут в четверку лучших, пишет Sportbible.
Ожидается, что «Кристал Пэлас», «Брентфорд» и «Уотфорд» покинут АПЛ.
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Stats Perform оценивает вероятность исхода каждого матча (выигрыш, ничья или поражение) с использованием рыночных коэффициентов ставок и рейтинга команд Stats Perform. Шансы и рейтинги основаны на исторических и последних выступлениях команд.
Модель учитывает силу соперников и сложность «пути к финалу», используя вероятности исхода матча с составом групп и посевом в стадии плей-офф. Алгоритм 40 тысяч раз имитирует оставшуюся часть турнира. Анализируя результат каждого из этих симуляций, модель возвращает вероятность прогресса для каждой команды на каждом этапе турнира, чтобы создать наши окончательные прогнозы.
- Сезон в Англии стартует 7 августа матчем за Суперкубок страны.
- «Лестер» сразится с «Манчестер Сити».
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