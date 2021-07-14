Евро-2020 отгремел, скоро начнется новый клубный сезон. Матчи в АПЛ стартуют 13 августа и команда аналитиков Stats Perform уже определила победителя. По версии алгоритма Stats Perform Euros Prediction – разработчики называют его Суперкомпьютер – АПЛ-2021/22 выиграет «Манчестер Сити».

Подопечные Пепа Гвардиолы выиграют Премьер-лигу в четвертый раз за пять лет, а «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» войдут в четверку лучших, пишет Sportbible

Ожидается, что «Кристал Пэлас», «Брентфорд» и «Уотфорд» покинут АПЛ.

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Stats Perform оценивает вероятность исхода каждого матча (выигрыш, ничья или поражение) с использованием рыночных коэффициентов ставок и рейтинга команд Stats Perform. Шансы и рейтинги основаны на исторических и последних выступлениях команд.

Модель учитывает силу соперников и сложность «пути к финалу», используя вероятности исхода матча с составом групп и посевом в стадии плей-офф. Алгоритм 40 тысяч раз имитирует оставшуюся часть турнира. Анализируя результат каждого из этих симуляций, модель возвращает вероятность прогресса для каждой команды на каждом этапе турнира, чтобы создать наши окончательные прогнозы.

Сезон в Англии стартует 7 августа матчем за Суперкубок страны.

«Лестер» сразится с «Манчестер Сити».

Трансферы У Рамоса есть предложения от «ПСЖ», «МЮ» и «Сити» (As) 22/06/2021 В 12:00