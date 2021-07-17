Заигрывания «Челси» с Эрлингом Холанном – главный трансферный сюжет лета-2021. Роман Абрамович приготовил казну, Марина Грановская ищет игроков для обмена, а Мино Райола предвкушает крупнейшие агентские. Через год за норвежцем будет носиться намного больше топов, в Лондоне должны торопиться.

Погоня за Холанном – новая трансферная глава после крупной кампании-2020. Тогда «Челси» урвал Кая Хаверца, Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Бена Чилуэлла и Эдуара Менди по коронавирусной скидке, а Тьяго Силву и вовсе подобрал лишь за контракт и агентские. После победы в Лиге чемпионов Абрамович решил озолотить состав под Томаса Тухеля. На праздничном фоне в Лондоне забыли о внутренних проблемах.

Первый отголосок прозвучал 15 июля: Sky Sports подтвердил , что «Челси» расстанется с Марком Геи. Центральный защитник отбегал полтора года в «Суонси» на правах аренды. В валлийском клубе за центрдефом присматривал Стив Купер – с ним лондонский воспитанник работал еще в сборной Англии U-17.

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Под надзором знакомого тренера Геи превратился в одного из лучших молодых защитников Чемпионшипа. «Марк был прекрасен весь сезон. Он рос органично молодому составу», – хвалил Купер центрдефа в мае. С Марком в составе «Суонси» забил на 16 мячей больше, чем без него. Благодаря активной манере игрока «Челси» валлийский клуб пробрался в плей-офф второго дивизиона и уступил лишь «Брентфорду» в финале.

В Лондоне 21-летний Геи мог бы подменять Антонио Рюдигера: они похожи смелостью без мяча. «Челси» отказался от этой перспективы ради 17-23 млн евро от «Кристал Пэлас».

Похожую судьбу клуб уготовил еще одному молодому защитнику, Дайнелю Симеу. Центрдеф попал в «Челси» в 13 лет, дорос до резервной команды и захватил в ней должность капитана. По наблюдениям Football London, камерунец уверенно держит мяч и работает на скорости. После ковидной паузы Фрэнк Лэмпард подтянул его к тренировкам с основой и даже включил в заявку на выездной матч Лиги чемпионов против «Баварии».

В сезоне-2020/21 Симеу отмотал 22 матча чемпионата за второй состав «Челси». С помощью Дайнеля лондонские резервисты ограничились 36-ю пропущенными мячами: меньше вышло только у «Эвертона» (28) и «Манчестер Сити» (30). В основе родного клуба защитник мог бы претендовать на место Тьяго Силвы, особенно если 36-летний бразилец засеменит к завершению карьеры. Вместо этого, по информации The Athletic, 19-летняя звездочка найдет новый клуб в АПЛ. Контракт таланта с «Челси» истек 1 июля. Руководство подошло к переговорам слишком расслабленно – теперь уроженец Яунде отправится к конкурентам без денежной компенсации.

С одной стороны, «Челси» всего лишь лишится двух молодых защитников без опыта игры в АПЛ. За одного из них клуб даже получит от 17 млн евро. С другой, халатность по отношению к воспитанникам оставила лондонцев с защитой на истекающих контрактах. Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер – соглашения четырех центрдефов истекут летом-2022. Только Курт Зума будет работать на столичную команду до 2023 года.

С молодняком в составе у Грановской был бы очевидный козырь при переговорах. Требования любого защитника могли быть снижены напоминанием о воспитанниках, которые уже подпирают со скамейки. «Челси» от преимущества отказался.

Геи и Симеу – не единственные таланты, которых «Челси» может потерять летом-2021. Просто Марк и Дайнель ближе всех подобрались к эвакуации из клуба. В 2022-м контракты истекут у Дужона Стерлинга (взял Евро U-19 с английской молодежкой, готовится к сезону-2021/22 с Тухелем), Тино Ливраменто (взял приз лучшему воспитаннику клуба-2021), Льюиса Бэйта (тренировался с основой после коронапаузы) и Армандо Брои (закинул 10 мячей в 30 матчах за «Витесс» в Эредивизи).

Такие риски не слишком подходят образу клуба, который образумился после трансферного бана и обратил внимание на богатую академию. Включение воспитанников в основу «Челси» все больше походит на личную заслугу Лэмпарда, продиктованную санкциями УЕФА. Абрамович будто возвращает клуб в богатые нулевые, но тогда футбольные институты не вводили финансовые ограничения, а у лондонцев не было инфраструктуры, подготовившей Мэйсона Маунта, Риса Джеймса и других выпускников для первого состава.

Мэйсон Маунт и Рис Джеймс, «Челси» Фото: Getty Images

Отдельная проблема для «Челси» – сброс резервистов. Лондонский клуб спешно ищет ресурсы для крупного трансфера Холанна – в таких условиях нужно разгрузить зарплатную ведомость, да и лишние миллионы на счету не помешают. К сожалению, на запасных британской команды нет спроса, а если он и возникает, Грановская отпугивает покупателей слишком дорогими запросами.

Один из главных примеров – Эмерсон. «Челси» скидывает защитника как минимум второй год. В 2021-м на него загляделся «Наполи», но вместо требуемых 20-25 млн евро итальянский клуб предлагает лишь 8-10.

Еще «Челси» торгует Тэмми Абрахамом. При Тухеле нападающий провел лишь один полный матч – против «Барнсли» в Кубке Англии. С приездом Холанна англичанину точно не будет места в старте. Долговязый форвард приглянулся «Арсеналу», но Грановская вновь подняла ценник: выложить 46,5 млн евро за страйкера соседи по Лондону не готовы

В похожей ситуации зависли Тьемуэ Бакайоко и Миши Батшуайи. Плюс в «Челси» точно не воспротивятся уходу Абдула Рахмана Баба, Давиде Дзаппакосты и Дэниела Дринкуотера. Знаете, что объединяет этих людей? Их контракт в Лондоне закончится в 2022 году.

Эмерсон, «Челси» Фото: Getty Images

То ли Грановской полюбилась цифра 2, то ли «Челси» запланировал перестройку под чемпионат мира – у целого ряда игроков контракты закончатся в 2022-м. Из-за этого молодняк может шантажировать клуб переходом к конкурентам, а соискатели неликвида готовы ждать полгода, забирать свободных агентов и не переплачивать.

В 2021 году «Челси» уже разрешил одну из таких ситуаций. Речь о переходе Оливье Жиру в «Милан». Французский форвард давно искал стабильной игры в основе. Его соглашение с лондонцами истекало в июне – оказалось, что руководство заранее продлило контракт и благодаря этому выбило компенсацию в миллион евро.

Удастся ли «Челси» так же хитроумно раскидать остальных резервистов, неясно. Пока клуб ввязался в иллюзорную гонку за Холанна. Если выручить деньги с лавочников не удастся, воспитанники разъедутся по АПЛ, а Эрлинг так и не доедет до Лондона, компетентность Грановской и ее подчиненных будет подвергнута сомнению.

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