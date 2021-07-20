Одного из игроков английской Премьер-лиги подозревают в сексуальных домогательствах в отношении ребенка. Имя футболиста неизвестно, но он выступает за «Эвертон» – клуб сделал заявление на официальном сайте.

«Эвертон» может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследованиях и в настоящее время не будет делать никаких заявлений», – гласит сообщение на сайте.

16 июля полиция Манчестера арестовала футболиста, провела обыски в его доме и изъяла несколько вещей, отмечает Daily Mail

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Известно, что подозреваемому футболисту 31 год, и он женат. В «Эвертоне» играют только два 31-летних женатых игрока – Фабиан Делф и Гильфи Сигурдссон.

Новый сезон АПЛ начнется 13 августа.

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