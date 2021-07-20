Полузащитник Джесси Лингард раскрыл секрет своей выдающейся игры во втором круге АПЛ-2020/21, когда принадлежащий «Манчестер Юнайтед» игрок отправился в аренду в «Вест Хэм» и набрал в составе лондонской команды 9+4 в 16 матчах.

Джесси написал пост в инстаграме с благодарностями в адрес тренера юношеской сборной Греции Александроса Алексиадиса, который помог ему с анализом в прошлом сезоне. Джесси сопроводил пост досками желаний, которые он вел с начала года.

На доске под названием «Джесси 2.0» Лингард писал цели вроде: «6 голов и 4 ассиста», «чемпионат Европы». И заполнял таблицу с голами, ассистами, ударами – по каждому сопернику. Футболист был близок к Евро, но в последний момент Гарет Саутгейт не включил его в заявку.

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На второй доске игрок расписал вдохновляющие посылы: семья, победитель, мотивация, верь, будь собой, продолжай, не сдавайся, рискуй и так далее. И это сработало! Похоже, в Манчестере игрок получит второй шанс. По крайней мере, тренер Сульшер это ему гарантировал.

На карантине игрок впал в глубокую депрессию, которая повлияла на его игру.

Контракт Джесси с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года.

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