Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Агент француза Мино Райола согласовал условия перехода с парижанами.

«ПСЖ» – один из немногих европейских клубов, который может позволить себе зарплату Погба. Во французском клубе думают, что смогут убедить «Манчестер Юнайтед» продать Поля примерно за 50 млн евро, но клубы пока не связывались по поводу трансфера. Отмечается, что в Погба заинтересованы также испанские и итальянские клубы. Француз пока не проявлял интерес к продлению соглашения с «МЮ». Если ничего не изменится, через год он сможет уйти в другой клуб на правах свободного агента, пишет Daily Mail

При этом известно, что Погба и его жена Зулай живут в Чешире с двумя маленькими сыновьями, и супруга футболиста счастлива в этом районе. Тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что Погба вернется на предсезонную подготовку в понедельник – француз и его семья в данный момент отдыхают во Флориде.

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Действующий контракт 28-летнего футболиста с «МЮ» истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне Погба провел за манкунианцев 42 матча, забил 6 мячей и сделал 10 ассистов.

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