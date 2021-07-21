Клуб 11-го дивизиона чемпионата Англии «Бидэйл» представила новую форму. Футболисты команды из Северного Йоркшира будут бегать в новом сезоне в абсолютно прозрачном комплекте.

Нечто, больше похожее на смесь парикмахерской накидки и дождевика, содержит в наборе специальные трусы-боксеры. Вместо рекламы титульного спонсора на груди спортсменов написано «Не забудь проверить», а четыре белые стрелки указывают в район паха атлета.

Эта акция посвящена борьбе с раком простаты. Болельщики могут купить весь комплект формы «Бидэйл» за 92,79 евро, а 5,8 евро из них пойдет в качестве пожертвований обществу Prostate Cancer UK. В футбольном клубе рассказали, что рассчитывают собрать на продаже прозрачной формы 290 тысяч евро.

Чемпионат Англии «ПСЖ» хочет забрать Погба за 50 млн евро 6 ЧАСОВ НАЗАД

Ранее в «Бидэйле» уже экспериментировали со спортивной одеждой. Их главный спонсор – производитель продуктов питания Heck Food, поэтому футболисты уже выступали в майке с принтом из сосисок с пюре, а на вратарской форме изображали барбекю и веганскую морковь.

«То, что пару лет назад мы начинали, как безобидные футболки с сосисками, переросло в эту гигантскую и почти непреодолимую силу. Мы каждый раз думаем, что на этом хватит, но затем придумываем что-нибудь новенькое и выходим к болельщикам со свежей формой», – признался The Sun сооснователь Heck Food Эндрю Кибл.

«Бидэйл» выступает в предпоследней по силе футбольной лиге Англии.

В North Riding Football League выступают непрофессиональные любительские клубы.

Чемпионат Англии «Будь собой, рискуй». Лингарда воскресила доска желаний 21 ЧАС НАЗАД