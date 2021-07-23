Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо официально перешел в «Манчестер Юнайтед». Об этом манкунианцы объявили на официальном сайте.
Контракт «МЮ» с англичанином рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на сезон.
Евро-2020
Инста не удаляет комментарии с обезьяной к фото Сака и ко
13/07/2021 В 09:31
  • Ранее сообщалось, что Санчо будет зарабатывать в английском клубе более 250 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов, а сумма трансфера оценивалась в 85 млн евро.
  • На чемпионате Европы Санчо провел три матча и не забил ни одного мяча.
Сака, Санчо и Рэшфорда хейтят расисты после поражения в финале Евро. Полиция завела дело
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Евро-2020
Сака, Санчо и Рэшфорда хейтят расисты. Полиция завела дело
12/07/2021 В 16:24
Чемпионат Англии
Санчо перешел из «Боруссии» в «МЮ»
01/07/2021 В 10:08