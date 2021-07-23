Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо официально перешел в «Манчестер Юнайтед». Об этом манкунианцы объявили на официальном сайте.

Контракт «МЮ» с англичанином рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

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Ранее сообщалось, что Санчо будет зарабатывать в английском клубе более 250 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов, а сумма трансфера оценивалась в 85 млн евро.

На чемпионате Европы Санчо провел три матча и не забил ни одного мяча.

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