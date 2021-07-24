«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба Уле-Гуннаром Сульшером.

Срок нового соглашения рассчитан до 2024 года. Также в нем прописана опция продления еще на сезон.

«Все знают, какие чувства я испытываю по отношению к этому клубу. Я рад подписать новый контракт. «Манчестер Юнайтед» переживает захватывающее время: мы создали команду с отличным балансом молодых и опытных игроков. И вместе они жаждут большого успеха.

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У меня фантастический тренерский штаб, и мы готовы сделать следующий шаг в нашем путешествии. «Манчестер Юнайтед» нацелен только на крупнейшие и лучшие трофеи. Это все, к чему мы стремимся. Мы стали лучше как на поле, так и за его пределами. И наше развитие в ближайшие сезоны продолжится. Не могу дождаться момента, когда мы выйдем на заполненный «Олд Траффорд» и начнем новую кампанию», – приводит слова Сульшера официальный сайт клуба

Уле-Гуннар Сульшер возглавил «МЮ» в декабре 2018 года.

Главные достижения «дьяволов» под руководством норвежца – выход в финал Лиги Европы-2020/21 и второе место в АПЛ-2020/21.

Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.

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