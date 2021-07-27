«Манчестер Юнайтед» официально договорился о переходе Рафаэля Варана.

«Рады сообщить, что клуб достиг договоренности с «Реалом» о переходе Варана. Игрок подпишет контракт после медосмотра», – отметил официальный сайт английского клуба.

Ранее медиа сообщали, что за 28-летнего футболиста «МЮ» заплатит от 40 до 50 млн евро. Предполагается, что Варан будет зарабатывать на «Олд Траффорд» 12 млн евро за сезон.

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Рафаэль играл за «Реал» с 2011 года. С клубом он выиграл 18 трофеев, включая три чемпионата Испании и четыре Лиги чемпионов.

В 2018-м Варан вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира.

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