Джек Грилиш

Рахим Стерлинг – один из самых результативных игроков «Ман Сити»: за пять сезонов под руководством Гвардиолы он воткнул 72 гола в АПЛ и постепенно выходил на роль лидера. Вингер появился в команде за год до Пепа, но его трансфер согласовывался с испанцем: спортивный директор Чики Бегиристайн не сомневался в приезде Пепа к сезону-2016/17, поэтому по офферам советовался с легендой «Барселоны». Гвардиола видел в 21-летнем англичанине идеального проводника своих идей. Прошло пять лет и, кажется, он разочаровался в Стерлинге.

Тренер искал во фланговом игроке фигуру, взаимодействующую с остальными в позиционной игре. Рахим же всегда выделялся сверкающим дриблингом и стремлением притягивать мяч. За пять лет Пеп так и не превратил Рахима в вингера-плеймейкера. Англичанин хоть и прогрессировал, но не отзеркалил в игре идеи тренера. Сезон-2020/21 Стерлинг закончил на привычном первом месте по попыткам дриблинга (125) и спешным проходам (69) за «Сити» в АПЛ. Больше в клубе ни один игрок не осмелился на 100 попыток, при этом по проценту успешности проходов Рахим всего лишь 14-й.

55% успешности обводок намекают на необоснованность финтов Стерлинга. Излишний дриблинг чаще вредит команде, ведь вместо владения у чужой коробки она дергается лишними обрезами. Рахим неоправданно часто берет на себя в финальной трети поля и в результате совершает потери: дарит мяч соперникам 2,7 раза за матч – чаще кого-либо в «Сити». Больше одной потери за игру позволяют себе только Кевин де Брёйне (1,3), Габи Жезус (1,3) и Рияд Марез (1,1).

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Англичанин часто становился целью передач партнеров, но требовал мяч в неочевидных положениях. Стерлинг – пятый адресат в команде (партнеры закидывали мяч 1679 раз), вот только до него добралось всего 74,9% пасов. Хуже мяч доходил лишь до Феррана Торреса, Серхио Агуэро и Жезуса: два из них – центрфорварды, а третий провел первый сезон в «Манчестере». Для сравнения атакующие Де Брёйне, Марез и Бернарду принимали больше 80% направленных к ним передач. Неточные пасы не только вина дающего. Стерлинг явно выпадает из командной игры, из-за него происходит слишком много потерь.

Рахим Стерлинг Фото: Getty Images

Вместо выхода на ключевую роль случился резкий даунгрейд. Перед сезоном-2020/21 Рахим стабильно вбивал под 20 мячей за сезон в АПЛ (20, 17, 18), в последнем розыгрыше вингер расчехлился всего на 10 банок. По ассистам Стерлинг во второй раз при Пепе не дотянул до десятки (8), первый откат случился в розыгрыше-2019/20, но тогда он заложил 20 мячей и стал четвертым страйкером лиги. Рахим не меняет стиль, в то время как вся команда развивается: он отлично подошли сборной Англии, но в «Сити» дальше будет только хуже.

Уже по ходу прошедшего сезона он постепенно мигрировал с места в старте на скамейку. Рахим оставался стабильной единицей в АПЛ, ведь «горожане» легко решили чемпионскую гонку. В решающих стадиях ЛЧ получал мало минут: отсидел в запасе по матчу 1/4 и 1/2 финала, в этих же стадиях вышел в ответках и провел на поле в сумме 10 минут. Недоверие в самых важных играх сезона разозлило Стерлинга, но не убедило искать новую команду. На это решение его подтолкнул клуб: предложил довеском за Харри Кейна «Тоттенхэму».

Очевидно, что «Ман Сити» избавляется от неподходящего футболиста. Стерлинга хотят заменить Джеком Грилишем, которого тянут в команду уже второй год. Капитан «Астон Виллы» рассматривался главным кандидатом на смену ушедшего в «Баварию» Лероя Сане еще летом 2020-го. Тогда его не уговорили на уход из родной команды, но Джеку больше нельзя теряться в Бирмингеме, плюс он отлично подходит под стиль«Ман Сити». По информации Football Insider , стороны согласовали контракт, по которому Грилишу отвалят мощную зарплату (230 тыс фунтов в неделю). «Астон Виллу» же закидают сотней миллионов евро.

Джек Грилиш Фото: Getty Images

Пеп давно лепит в «Сити» вингера-плеймейкера, но пока не добился результата. Стерлинг использует дриблинг и удары, Бернарду отодвинули в центр поля, хотя в «Монако» он играл только правого вингера. Португалец ни в одном из сезонов не пробил даже 10 ассистов. Его роль заключается в развитии атак: по показателю xGBuildup (атакующие действие за исключением ключевых передач и ударов) он шестой в команде в прошедшем сезоне. Ферран Торрес отыграл не так много, но и у него заметен перекос на завершение атак.

Бернарду – еще один кандидат на уход, причем он собирался уйти еще прошлым летом. «Барселона» зазывала португальца к себе, но «Сити» не отпустил. Однако сейчас клубу глупо удерживать его: за сезон-2021/21 в АПЛ наскреб 2070 игровых минут и выжал 8 результативных действий (2+6).

На потерянное место в старте повлияла расклеенность Бернарду из-за сорвавшегося перехода в «Барсу». Он не чувствовал уверенность в клубе и потух. Сейчас он лишь занимает место в ростере и не приносит пользы на поле. Продать его легче Стерлинга, ведь цена на него – ниже. Плюс по-прежнему есть интерес из Испании.

Грилиш – идеальный вариант в конструкцию «Ман Сити». Капитан «Виллы» развился в прекрасного инженера атак, он – гений по доставке мяча в штрафную, где почти не жадничает. В сезоне-2020/21 Джек незначительно уступил Стерлингу по проходам на чужой половине поля (1073 против 1119) и по заходам в финальную треть (994 против 1052), но безоговорочно уделал в самом важном – проходах в штрафную (238 против 149). По этому показателю Грилиш 18-й в лиге, Рахим – 51-й. Бирмингемец конкретнее действует у чужих ворот и в большей степени нацелен на проникновение в штрафную.

По обострениям из-за коробки Джек вчистую разбивает Стерлинга. Из общего количества ключевых передач Грилиша в штрафную летит 85,71%, у вингера «Сити» – всего 42,86%. Кэп «Виллы» в два раза чаще вонзает пасы прямо к чужим воротам, почти все его передачи под удар летят на убийственные позиции. Также он вошел в топ-5 АПЛ по ассистам из-за коробки (6), у Рахима всего один такой пас. Джек опасен не только в проходах к воротам, но и вдалеке от них, а его ассистентские навыки гораздо круче.

По сути, он пасует на уровне Де Брёйне: 10 голевых в 26 играх у Грилиша, 12 в 25 у КДБ. Оба влетели в топ-5 лиги, сыграв на десяток матчей меньше конкурентов из-за травм. А по ключевым передачам бирмингемец даже опередил бельгийца (83 против 79), просто не все его пасы реализовали менее звездные партнеры.

Капитан «Астон Виллы» – как раз то, что искал Пеп: напористый вингер со скиллами крутого ассистента. Грилиш совсем не хуже Стерлинга в дриблинге и разносит Рахима в мастерстве пасовать – самом ценном для Гвардиолы. Стерлинг остается люксовым футболистом и его достаточно для победы в АПЛ, но для триумфа в ЛЧ – нет. Он провел в финале 77 минут и вообще ничем не запомнился. Для подъема кубка с «Сити» Пепу еобходимо отшлифовать состав под выбранную систему. Грилиш – ход на пути к успеху.

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